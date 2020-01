Emis Killa: guarda la video intervista al conduttore dell’edizione italiana di YO! MTV Raps

In arrivo in primavera

Tra i momenti epici del party di YO! MTV Raps - andato in scena al Teatro Principe il 20 novembre durante la Milano Music Week - c'è stato sicuramente lo svelamento del conduttore della prima edizione italiana del programma.

Sarà Emis Killa il capitano del leggendario tv show di MTV interamente dedicato ai campioni delle rime e ai maestri del beat.

In occasione della festa, noi di MTV abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Emis. Il risultato è la video intervista che trovi qui di seguito.

Dalla prossima primavera YO! MTV Raps sbarcherà su MTV Italia (Sky 130) e in streaming su NOW TV. Stay tuned per conoscere i prossimi aggiornamenti!

Mentre dal 30 dicembre su MTV Music (704 di Sky) potrai vedere la nuova rotazione musicale YO! MTV Raps, dedicata esclusivamente ai grandi nomi della scena. Segnati questi orari: dal lunedì al venerdì alle 14 e alle 19, sabato e domenica alle 15 e alle 21.

ph: ufficio stampa, credito Roberto Graziano