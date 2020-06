Eminem ha stilato la lista dei suoi rapper preferiti di tutti i tempi

Jay-Z, Tupac, Kendrick Lamar...

Se sei curioso di sapere quali sono i rapper che Eminem ama di più, sappi che sei capitato sulla news giusta.

Slim Shady ha condiviso la sua lista di preferiti rispondendo via Twitter alla domanda dello youtuber NoLifeShaq "quali sono i migliori rapper di tutti i tempi".

Tupac, Jay-Z, Kendrick Lamar sono solo alcuni dei grandi nomi scritti da Eminem. I restanti li trovi nei tweet di seguito!

For me, in no particular order... Toss up between wayne, pac, royce, jay, redman, treach, g. rap, biggie & king crook.... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020

Plus redman, LL, nas, joyner, kendrick, cole, andre, rakim, kane... — Marshall Mathers (@Eminem) June 14, 2020

A proposito di maestri di questo genere musicale, segnati le date di messa in onda della prima edizione italiana di YO! MTV Raps, storico programma di MTV dedicato al mondo hip hop, rap, urban e trap. Per vederlo ti basta sintonizzarti mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

A presentare lo show ci penseranno Emis Killa e Valentina Pegorer. Don't miss it!

ph: getty images