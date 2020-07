Eminem: in arrivo un featuring con Kid Cudi intitolato “The Adventures of Moon Man and Slim Shady”

Il 10 luglio per la precisione

Tra i News Music Friday di domani, venerdì 10 luglio, c'è anche il nuovo singolo collaborativo realizzato da Eminem e Kid Cudi. La canzone si intitola "The Adventures of Moon Man and Slim Shady" ed è stata annunciata dalla figlia di Cudi, la piccola Vada, tramite il video che trovi qui sotto:

And now a word from Princess Vada the chosen... pic.twitter.com/xmgIMkUntz — The Chosen One (@KidCudi) July 8, 2020

In occasione della prima edizione italiana di YO! MTV Raps - storico programma di MTV dedicato al mondo hip hop, rap, trap e urban - abbiamo lanciato sulle nostre Instagram Stories una serie di super sfide con i grandi nomi della scena italiana e internazionale. A trionfare è stato proprio Eminem: è lui il rapper più votato!

Per scoprire il resto della classifica redatta in base alle preferenze espresse sulle Instagram Stories di MTV Italia clicca qui.

ph: getty images