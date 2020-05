Drake ha pubblicato a sorpresa nuovo album “Dark Lane Demo Tapes”

Grazie Drake!

Come riesce a stupirci Drake nessuno mai! Venerdì 1° maggio, il rapper canadese ha pubblicato senza alcuna anticipazione un nuovo progetto discografico intitolato "Dark Lane Demo Tapes".

Come ha spiegato lui stesso via Instagram, l'album è formato da inediti, collaborazioni e rarità raccolti per i suoi fan.

Di seguito puoi dare un'occhiata alla tracklist di "Dark Lane Demo Tapes":

1. Deep Pockets

2. When To Say When

3. Chicago Freestyle ft. Giveon

4. Not You Too ft. Chris Brown

5. Toosie Slide

6. Desires ft. Future

7. Time Flies

8. Landed

9. D4L (Future, Drake, Young Thug)

10. Pain 1993 ft. Playboi Carti

11. Losses

12. From Florida With Love

13. Demons ft. Fivio Foreign & Sosa Geek

14. War

Come puoi vedere, il disco contiene collaborazioni con Chris Brown, Future, Young Thug, oltre alla hit "Toosie Slide". La canzone è subito diventata virale su TikTok, dove in soli 7 giorni la canzone ha totalizzato oltre 1 miliardo di view, classificandosi come una delle più ascoltate di questa stagione sul social.

Merito anche della Toosie Slide Challenge, la sfida che consiste nel replicare i passi di danza descritti da Drake nel testo del brano. QUI puoi vedere le star che si sono cimentate con la challenge!

ph: ufficio stampa