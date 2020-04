Doja Cat: chi è la rapper di “Boss Bitch” e “Say So”

Tutto quello che c'è da sapere su di lei

Se anche tu ti sei ritrovato a cantare senza neanche accorgertene i ritornelli di canzoni come "Boss Bitch" e "Say So", sappi che sei capitato sulla news giusta! Abbiamo raccolto un po' di curiosità sull'artista di queste due canzoni: Doja Cat.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Doja Cat (@dojacat) in data: 9 Mar 2020 alle ore 9:01 PDT

Il suo vero nome è Amala Zandile Dlamini, è nata a Los Angles il 21 ottobre 1995 ed è una rapper e produttrice molto in voga in questo momento. Il suo amore per la musica lo coltiva fin da piccola, grazie alla sua famiglia di artisti. Doja Cat, infatti, è figlia dell'attore, compositore e produttore cinematografico Dumisani Dlamini e della pittrice Deborah Elizabeth Sawyer.

Dopo aver studiato pianoforte e danza da bambina, il primo approccio di Doja Cat con il mondo del rap avviene grazie al fratello. Dopo averlo sentito rappare, la cantante inizia a scrivere i testi delle prime canzoni.

Doja Cat esordisce ufficialmente nel music bizz con l'EP "Purrr!" pubblicato nel 2014, seguito dal suo primo album "Amala" uscito nel 2018 . Il disco contiene anche i singoli "Candy", popolarissimo su TikTok, e "Mooo!", il cui video è divenuto virale su YouTube.

Il 7 novembre 2019 esce il suo secondo album intitolato "Hot Pink", che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo (Italia compresa) grazie a canzoni come "Say So". Fai partire il video qui sotto per ascoltarla!

Per Doja Cat il 2020 si apre con un'altra hit mondiale intitolata "Boss Bitch", inclusa nella colonna sonora del film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. La canzone è diventata virale anche su TikTok!

Tra gli artisti che più hanno ispirato Doja Cat ci sono Erykah Badu, Pharrell Williams, Nicki Minaj, Jamiroquai, Drake, Gwen Stefani, Busta Rhymes, Christina Aguilera e Kelis.

Potrebbero interessarti anche:

Leggi testo e traduzione di "Boss Bitch"

Leggi testo e traduzione di "Say So"

ph: getty images