Dani Faiv: ascolta il singolo “In peggio”, anticipo del nuovo album in uscita prossimamente

Venerdì 27 marzo è uscito il singolo inedito di Dani Faiv intitolato "In peggio", prodotto da Strage. Il testo del pezzo è uno sfottò nei confronti dell'hater medio. Nel ritornello in particolare, il rapper dà voce ai luoghi comuni e alle solite frasi d’odio dirette a chi fa musica: "non mi piace, puoi fare meglio, non mi stai convincendo, per me ti stai vendendo, sei cambiato in peggio."

"In peggio" è un anticipo del nuovo album di Dani Faiv in uscita prossimamente. Il 2019 è stato un anno memorabile per il rapper classe 1993: oltre ai suoi progetti personali come "Fruit Joint + Gusto", sono uscite anche importanti collaborazioni come "Yoshi" e "Charles Manson - Buon Natale 2".

