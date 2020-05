Chadia Rodriguez insieme a Federica Carta nel nuovo singolo “Bella così”: ecco il significato del progetto

Potrai ascoltarlo da venerdì 22 maggio

Venerdì 22 maggio uscirà "Bella così", il nuovo singolo inedito di Chadia Rodriguez realizzato insieme a Federica Carta e prodotto da Big Fish.

La canzone è il cuore di un progetto contro la violenza, il cyberbullismo e il body shaming al quale la rapper tiene moltissimo. Chadia ha coinvolto donne con storie complesse e diverse tra loro, accomunate dal fatto di essere state vittime di violenza fisica o psicologica.

"Bella così" vuole lanciare un messaggio di forza e orgoglio alle donne, per farle sentire a proprio agio con se stesse e con il proprio corpo, ciascuna nei propri pregi e nei propri difetti. Per realizzarlo sono state raccolte storie di ragazze la cui forza può essere d'aiuto e d'esempio per tutti, come Greta, Melissa e Stefania, protagoniste delle anteprime di 3 racconti pubblicate sull'account Instagram di Chadia Rodriguez.

Qui sotto trovi un'anteprima del testo della canzone:

Piacere mi chiamo donna

Convivo col difetto e con la vergogna

Se giro con i tacchi e la gonna corta

Se sono troppo magra o troppo rotonda

Mi hanno chiamato secca e balena

Gridato in faccia e sussurrato alla schiena

Mi hanno dato della suora della t**ia della scema

Senza trucco senza smalto e crema

L'8 marzo, nella Giornata Internazionale della Donna, Chadia Rodriguez ha condiviso su Instagram un video nel quale scorrono alcuni degli insulti e dei commenti più violenti che le sono stati rivolti via social. Puoi rivederlo qui sotto.

