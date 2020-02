Chadia Rodriguez è una grande fan di Marco Mengoni e questa video intervista lo dimostra

Chadia <3

Chadia Rodriguez è stata tra i performer più acclamati al party di YO! MTV Raps, che si è tenuto al Teatro Principe lo scorso novembre durante la Milano Music Week. Poco prima della sua performance live, noi di MTV abbiamo avuto il piacere di incontrarla e di fare quattro chiacchiere (e risate) con lei.

Chadia ci ha raccontato come è nato il suo amore per la musica, del suo splendido rapporto con i fan e di quanto l'abbia colpita il talento di Marco Mengoni. Per vedere la nostra video intervista clicca play qui sotto!

