Cardi B tranquillizza i fan: molto presto uscirà nuova musica!

Yessa!

Fan di Cardi B un po' di attenzione per favore! Quella che stiamo per dare è una notizia che ti stamperà il sorriso in faccia. La rapper di "Bodak Yellow" ha fatto sapere che presto, molto presto, rilascerà nuova musica.

Questi i messaggi INEQUIVOCABILI che ha scritto su Twitter:

Why you more thirsty about my music then my fans ?You must be the biggest fan cause you the first comment on this post .....The music coming sweety ♥️ https://t.co/D86GUx9Feq — iamcardib (@iamcardib) June 16, 2020

It’s comin .Its going to hit too!!! https://t.co/j4LcflKph8 — iamcardib (@iamcardib) June 16, 2020

L'ultimo singolo solista di Cardi B è "Press", uscito un anno fa. Per riascoltarlo non devi far altro che far partire il video qui sotto!

A proposito di belle novità, segnati le date di messa in onda della prima edizione italiana di YO! MTV Raps, storico programma di MTV dedicato al mondo hip hop, rap, urban e trap. Per vederlo ti basta sintonizzarti mercoledì 17 giugno e mercoledì 24 giugno alle ore 22:00 su MTV (Sky 130) oppure in streaming su NOW TV (puoi provarlo gratis per 7 giorni cliccando qui).

A presentare lo show ci penseranno Emis Killa e Valentina Pegorer. Don't miss it!

ph: getty images