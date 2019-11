YG e Ty Dolla $ign in Italia: annullato il concerto di Milano

Ecco come chiedere il rimborso dei biglietti

Bad news per i fan italiani di YG e Ty Dolla $ign. Il loro concerto in programma lunedì 25 novembre al Fabrique di Milano è stato annullato.

Il tour dei due rapper dovrà essere ripianificato in un periodo successivo a causa di "conflitti di programmazione imprevisti", come recita la nota stampa ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $ex $ymbol (@tydollasign) in data: 19 Giu 2019 alle ore 12:46 PDT

I biglietti per lo show milanese non saranno saranno validi per eventuali future date, quindi potranno essere rimborsati presso le prevendite d’acquisto entro e non oltre il 6 dicembre 2019.

Qui sotto trovi come fare:

Biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell'evento

On line sul sito TicketOne.it o telefonicamente tramite i call center: il rimborso potrà essere richiesto scrivendo all'indirizzo email ecomm.customerservice@ticketone.it

Biglietti acquistati con spedizione tramite corriere espresso

Si dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 6 dicembre(data timbro postale) presso:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

ph: getty images