YG e Ty Dolla $ign in Italia: saranno in concerto a Milano a novembre

Il 25 per la precisione

Se anche tu ami il rap e l'hip hop a stelle e strisce, devi assolutamente segnarti in agenda questa data: il 25 novembre 2019 YG e Ty Dolla $ign terranno la loro unica data italiana. I due artisti sono attesi sul palco del Fabrique di Milano.

Per non perderti questa occasione di vederli dal vivo, sappi che i biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 9.00 di lunedì 9 settembre su dalessandrogalli.com e ticketone.it.

Classe 1990, nato in California come Keenon Jackson, YG ha all'attivo 4 album in studio e numerose collaborazioni con nomi del calibro di Drake, G-Eazy e Post Malone.

Nell'ultimo decennio il cantante/compositore/multi- strumentista di Los Angeles Ty Dolla $ign è diventato uno degli artisti più influenti e più richiesti della scena. Oltre ai suoi progetti da solista, il rapper ha prestato la voce in brani con le Fifth Harmony, Beyonce e Jay Z, Drake, Mariah Carey, Christina Aguilera, Teyana Taylor e Kanye West.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da $ex $ymbol (@tydollasign) in data: 19 Giu 2019 alle ore 12:46 PDT

ph: getty images