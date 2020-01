Woodkid live in Italia in estate: tutto quello che c’è da sapere sulle date

Prezzi dei biglietti compresi

Woodkid ha raddoppiato le sue date in Italia in programma nell'estate 2020. Al live a Verona annunciato le scorse settimane se ne aggiunge uno nuovo in programma a Roma. Di seguito trovi tutto quello che c'è da sapere sugli appuntamenti!

Lunedì 29 giugno: Verona - Teatro Romano

Rumors Festival

Prezzi biglietti

Gradinata: € 32,00 + d.p.

Platea: € 40,00 d.p.

Domenica 28 giugno: Roma Auditorium Parco della Musica

Roma Summer Fest

Prezzi biglietti: € 22,00 / 26,50 / 30,50 + d.p.

Le prevendite per la data romana saranno aperte alle ore 11.00 di venerdì 10 gennaio sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Woodkid - nome d'arte di Yoan Lemoine - è un music video director, graphic designer e compositore parigino. Una volta terminati gli studi, inizia una serie di importanti collaborazioni nel mondo del cinema come quelle con Luc Besson nel film animato "Arthur e il popolo dei Minimei" e Sofia Coppola in "Marie Antoinette".

Dirige inoltre diversi video musicali come "Take Care" di Drake, "Teenage Dream" di Katy Perry, "Born to Die" e "Blue Jeans" di Lana Del Rey.

Nel 2011 dà vita al suo progetto musicale alternativo sotto lo pseudonimo di Woodkid. Qui sotto puoi ascoltare uno dei suoi brani più famosi, "Run Boy Run".

