Willie Peyote ha spostato il tour a ottobre: ecco le nuove date

I biglietti restano validi

Willie Peyote ha annunciato i recuperi della date del tour (sold out) nei club inizialmente in programma a marzo e poi spostato a maggio. Il concerti di Milano, Bologna, Firenze e Roma sono stati spostati tutti in autunno, a ottobre per la precisione.

Di seguito puoi dare un'occhiata all'ultimo calendario aggiornato con i nuovi appuntamenti:

1 ottobre - TuscanyHall, Firenze (sold out in prevendita – recupero della data del 13 marzo, già posticipata al 4 maggio)

12 ottobre - Atlantico, Roma (sold out in prevendita – recupero della data del 12 marzo, già posticipata al 5

maggio)

8 e 9 ottobre - Estragon, Bologna (sold out in prevendita – recupero delle date rispettivamente del 7 e 8 marzo, già posticipate al 12 e 13 aprile)

11 e 12 ottobre - Alcatraz, Milano (sold out in prevendita – recupero delle date rispettivamente del 4 e 5 marzo, già posticipate al 6 e 7 aprile)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludwig Van Peyote (@williepeyote) in data: 13 Feb 2020 alle ore 9:59 PST

Nel corso della tournée Willie Peyote proporrà le canzoni che hanno segnato la sua carriera, oltre a quelle presenti nel suo ultimo album in studio "Iodegradabile". Di seguito puoi ascoltare il nuovo singolo "Quando nessuno ti vede".

