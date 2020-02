Willie Peyote ha svelato le date del tour estivo: segnale in agenda!

Inarrestabile

Dopo il tour nei club (sold out) in programma a febbraio e marzo, Willie Peyote è pronto a replicare il successo anche in estate. L'artista torinese ha appena annunciato le date dei concerti outdoor che lo porteranno a girare l'Italia tra giugno e settembre.

Apri l'agenda e segna lo show più vicino a te!

19.06.2020 - Padova – Sherwood Festival

20.06.2020 - Cesena – Acieloaperto @ Rocca Malatestiana

02.07.2020 – Bologna – Sequoie Music Park

05.07.2020 – Legnano (Mi) – Rugby Sound Festival

06.07.2020 – Genova – Porto Antico

09.07.2020 – Brescia – Piazza Della Loggia

18.07.2020 – Barolo – Collisioni Festival

21.07.2020 – Roma – Rock In Roma

31.07.2020 – Napoli – Noisy Naples @ Arena Flegrea

01.08.2020 – Locorotondo (Ba) – Locus Festival

21.08.2020 – Cinquale (Ms) – Arena Della Versilia

02.09.2020 – Prato – Settembre / Prato È Spettacolo

I biglietti per i concerti estivi di Willie Peyote sono disponibili su ticketone.it da mercoledì 19 febbraio alle ore 16:00 e in tutti i punti vendita Ticketone da mercoledì 26 febbraio alle ore 11:00.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludwig Van Peyote (@williepeyote) in data: 17 Feb 2020 alle ore 3:46 PST

Durante il tour Willie Peyote proporrà le canzoni che hanno segnato la sua carriera, oltre a quelle presenti nel suo ultimo album in studio "Iodegradabile". Di seguito puoi ascoltare il nuovo singolo "Quando nessuno ti vede".

ph: ufficio stampa