Willie Peyote: in arrivo nuovo album e tour

Ecco tutto quello che c'è da sapere

Se anche tu sei un fan di Willie Peyote preparati a fare i salti di gioia, sono in arrivo un sacco di belle novità!

La prima: è uscito venerdì 30 agosto il singolo inedito "La Tua Futura Ex Moglie", prodotto da Frank Sativa. Per ascoltarlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

La seconda big news riguarda il nuovo album in studio del cantautore e rapper, in arrivo il prossimo 25 ottobre. Per conoscere titolo e tracklist devi avere ancora un po' di pazienza!

Un post condiviso da Ludwig Van Peyote (@williepeyote) in data: 23 Ott 2018 alle ore 11:02 PDT

Last but not least: Willie Peyote sarà in tour nei principali club italiani a partire da febbraio 2020. Di seguito trovi il calendario concerti.

14.02.2020 - Nonantola (Mo) - Vox

15.02.2020 - Padova - Hall

20.02.2020 - Venaria Reale (To) - Teatro Della Concordia

21.02.2020 - Venaria Reale (To) - Teatro Della Concordia

27.02.2020 - Napoli - Casa Della Musica

28.02.2020 - Modugno (Ba) - Demode’

04.03.2020 - Milano - Alcatraz

07.03.2020 - Bologna - Estragon

12.03.2020 - Roma - Atlantico

13.03.2020 - Firenze – Tuscanyhall

I biglietti sono disponibili da venerdì 30 agosto 16.00 su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati da venerdì 6 settembre alle ore 11.00.

ph: ufficio stampa