Willie Peyote: il calendario aggiornato del tour 2020

Un sold out dopo l'altro!

Anche se non è ancora iniziata, la tournée di Willie Peyote è già un successo! I concerti sono quasi tutti sold out, qui sotto puoi dare un'occhiata tu stesso al calendario aggiornato:

14.02.2020 - Nonantola (Mo) – Vox – Sold Out

15.02.2020 - Padova – Hall – Sold Out

16.02.2020 – Padova – Hall – Sold Out

19.02.2020 - Venaria Reale (To) - Teatro Della Concordia

20.02.2020 - Venaria Reale (To) - Teatro Della Concordia – Sold Out

21.02.2020 - Venaria Reale (To) - Teatro Della Concordia – Sold Out

22.02.2020 - Venaria Reale (To) - Teatro Della Concordia – Sold Out

27.02.2020 - Napoli - Casa Della Musica – Sold Out

28.02.2020 - Modugno (Ba) - Demodè – Sold Out

04.03.2020 - Milano – Alcatraz – Sold Out

05.03.2020 – Milano – Alcatraz – Sold Out

07.03.2020 - Bologna – Estragon – Sold Out

08.03.2020 - Bologna – Estragon – Sold Out

12.03.2020 - Roma – Atlantico – Sold Out

13.03.2020 - Firenze – Tuscanyhall – Sold Out

Durante il tour Willie Peyote proporrà le canzoni che hanno segnato la sua carriera, oltre a quelle presenti nel suo ultimo album in studio "Iodegradabile". Di seguito puoi ascoltare il nuovo singolo "Quando nessuno ti vede".

