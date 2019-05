The Weeknd in versione Game of Thrones nel video di “Power Is Power”

Ft. SZA e Travis Scott

Anche The Weeknd, SZA e Travis Scott alla conquista del trono.

I tre artisti hanno unito le forze nel nuovo singolo "Power Is Power", contenuto nella colonna sonora della stagione finale di Game of Thrones. Il trio è entrato nella parte anche nel videoclip che accompagna la canzone, ispirato alla famosa serie tv.

Nella colonna sonora di GOT 8, a far compagnia a The Weeknd, SZA e Travis Scott ci sono anche il frontman dei Muse Matt Bellamy (alla sua prima pubblicazione solista), The National, Ellie Goulding, Rosalía, Mumford & Sons, A$AP Rocky, Chloe x Halle, Jacob Banks, James Arthur, Lennon Stella, Maren Morris, Joey Bada$$, Ty Dolla $ign, Lil Peep, The Lumineers e X Ambassadors.

ph: getty images