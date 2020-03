Wash Your Lyrics: come creare le grafiche con i testi da cantare mentre ci si lava le mani

Più utile che mai

Tra le cose essenziali da fare in questo periodo difficile oltre allo stare a casa, c'è sicuramente la cura per l'igiene: lavarsi spesso le mani è F-O-N-D-A-M-E-N-T-A-L-E. Gli esperti consigliano di farlo in maniera molto accurata, per almeno 20 secondi. Per capire meglio come farlo ci vengono in aiuto una serie di grafiche che spiegano tutti i passaggi da fare con acqua e sapone o con il gel igienizzante, canticchiando le tue canzoni preferite.

#WashYourLyrics. I have tried a few tunes, having got bored of happy birthday. Bohemian Rhapsody is always a winner. pic.twitter.com/OVCMHUURbI — Claire (@CCClaireCooper) March 9, 2020

I poster sono creati con un generatore chiamato Wash Your Lyrics che trovi online cliccando QUI. Per creare grafica con la tua hit del cuore non devi far altro che accedere al sito, scrivere negli appositi spazi il nome dell'artista e il titolo del brano e flaggare il tipo di poster che vuoi, sapone o gel. E il gioco è fatto!

Il creatore di Wash Your Lyrics è William Gibson, un ragazzo di 17 anni. In soli 3 giorni dalla pubblicazione del sito, sono stati generati più di 175.000 poster! Queste grafiche sono state condivise sui social anche da tantissime star, come Miley Cyrus.

"Avevo la sensazione che sarebbe diventato popolare - ha dichiarato alla BBC William a proposito del suo sito - ma non pensavo sarebbe andato così bene. È stato strano vedere celebrità che ho seguito per anni pubblicare su Instagram i miei poster."

#IoRestoACasa

#AndràTuttoBene

