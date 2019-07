Non perderti VIVA! Festival 2019: ecco il programma degli eventi

Dall'1 al 4 agosto

Torna anche quest'anno VIVA! Festival, una serie di eventi imperdibili che animeranno Valle d'Itria - uno dei luoghi più suggestivi della Puglia - dall'1 al 4 agosto. Nell'edizione 2019 la manifestazione ha rinnovato la propria collaborazione con Audi, Official Partner.

Giunto alla terza edizione, VIVA! Festival unirà le diverse anime di un territorio ricco di cultura e bellezze paesaggistiche, con una programmazione innovativa e internazionale. Se anche tu non riesci a fare a meno della buona musica anche durante le vacanze, VIVA! Festival è l'occasione ideale per il giusto mix di divertimento e sapere.

Durante le giornate del festival, potrai scoprire Audi A1 e Audi Q2, le perfette soluzioni hi-tech per godersi il viaggio sempre connessi, ascoltando la tua musica preferita.

Per arrivare preparato a VIVA! Festival 2019 dai un'occhiata qui sotto al programma con gli eventi giorno per giorno:

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

VIVA! Talks

h. 19.30 c/o Docks101

GILLES PETERSON in conversation w/ NICOLA CONTE hosted by Michele Casella



VIVA! FESTIVAL

CRACK Stage — Masseria Grofoleo

21:00 MRCLD

22:00 Z.I.P.P.O

23:00 Powder

00:00 Jon Hopkins live

VENERDÌ 2 AGOSTO

VIVA! Talks

18.30 c/o Docks101

ANTROPOLOGIA DEL CLUB

w/ Pierfrancesco Pacoda e Lele Sacchi

h. 19.00 c/o Docks101

JUAN WAUTERS in conversation w/ CARLO PASTORE

h. 19.30 c/o Docks101

EXPLORING NAPOLI SEGRETA



VIVA! FESTIVAL

Main Stage — Masseria Grofoleo

20:30 Jima Fei + Yaffra

21:30 DJ Arienne

22:00 Priestess

23:00 Yves Tumor

00:00 Gilles Peterson + MC General Rubbish

01:30 Todd Terje dj



Second Stage — Masseria Aprile

20:30 Kang Brulèe

21:30 Juan Wauters

22:30 Nicola Conte

00:00 L I M dj

01:00 Bamba Pana & Makaveli

SABATO 3 AGOSTO

18.30 c/o Docks101(MAI PIU’) SOLOw/ Giorgio Valletta e Fabio De Luca & Special guest L I M

h. 19:00 c/o Docks101

PRIESTESS in conversation w/ ROLLING STONE

h. 19:30 c/o Docks101

MASSIMO OLDANI racconta ERYKAH BADU

VIVA! FESTIVAL

Main Stage — Masseria Grofoleo

21:00 Nicola Conte - African Spirits feat. Carolina Bubbico

22:15 Apparat live

00:00 DJ Lo Down Loretta Brown aka Erykah Badu

02:00 Jayda G

Second Stage — Masseria Aprile

20:30 Funkrimini dj

21:30 CIAO. Discoteca Italiana

23:30 Ninos Du Brasil

01:30 Napoli Segreta



DOMENICA 4 AGOSTO

Unusual Breakfast by Lavazza