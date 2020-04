VH1-Ti chiama a casa oggi in compagnia di Piotta

Stesso posto, stessa ora: su Instagram alle 16.00

L'ospite della live di oggi, venerdì 3 aprile, di VH1 - Ti chiama a casa è uno dei pilastri della scena musicale romana: Piotta! Nicolò De Devitiis si collegherà con lui dalla sua abitazione alle 16.00. Per vedere la loro chiacchierata e trascorrere insieme (anche se distanti) il pomeriggio non devi far altro che connetterti all'account Instagram degli amici di VH1 Italia.

Protagonista della diretta di ieri è stato Fred De Palma. Puoi rivederla cliccando play al post qui sotto.

#iorestoacasa #alonetogether

ph: ufficio stampa