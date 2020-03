VH1 – Ti chiama a casa ti aspetta live su Instagram con Bugo

Alle 16.00!

Anche durante il week end VH1 - Ti chiama a casa ti tiene compagnia con le dirette pomeridiane condotte da Nicolò De Devitiis. Oggi, sabato 21 marzo, si collegherà con un cantautore da sempre fuori dagli schemi, che dagli anni Novanta a oggi ha scritto e pubblicato una marea di canzoni: Bugo!

Per assistere alla diretta casalinga tra Nicolò e Bugo non dovrai far altro che collegarti all'account Instagram degli amici di VH1 alle 16.00: passare un po' di tempo insieme, anche se ognuno nelle proprie case, è quello che ci vuole per stare uniti in questo momento.

VH1-Ti chiama a casa ti aspetta sempre alle 16.00: tutti i giorni Nicolò si collegherà con un ospite del mondo della musica e dello spettacolo. Stay tuned per conoscere i prossimi guest!

ph: ufficio stampa