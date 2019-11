VH1 Storytellers con J-Ax sarà l’evento di inaugurazione della Milano Music Week 2019

Segnati questa data: lunedì 18 novembre

Anche quest'anno a inaugurare nel migliore dei modi la Milano Music Week ci penseranno gli amici di VH1!

Lunedì 18 novembre al Teatro dal Verme andrà in scena VH1 Storytellers: J-Ax. Si tratterà di una serata molto speciale, in cui l'artista racconterà tutto ciò che si cela dietro la nascita delle sue canzoni e si esibirà in una speciale performance acustica.

Successivamente VH1 Storytellers con J-Ax sarà trasmesso in TV: stay tuned per tutte le info!

Per il terzo anno consecutivo VH1 Storytellers darà il via alla MMW: nel 2017 ci aveva pensato Niccolò Fabi, mentre lo scorso anno Elisa.

Dopo lo show di inaugurazione con J-Ax di lunedì 18, gli eventi della Milano Music Week 2019 continueranno fino al 24 novembre. Per consultare il programma completo con tutti gli appuntamenti clicca qui.

ph: press