Vasco Rossi ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Siamo qui”

Fuori "dappertutto" il 15 ottobre

Preparati, perché Vasco Rossi sta per pubblicare nuova musica! Venerdì 15 ottobre uscirà "Siamo qui", title track dell'album in arrivo il 12/11/31, data palindroma e scaramantica, come piace ricordare al Kom.

Qualche settimana fa, sul suo account Instagram, l'artista ha pubblicato un aggiornamento riguardo il video del nuovo singolo che avrà come protagonista l'attrice Alice Pagani. La clip è stata girata in Puglia e diretta da Pepsy Romanoff.

L'uscita del disco "Siamo qui" è stata annunciata dallo stesso Vasco qualche mese fa con queste parole:

"Non pensavo di tornare in sala di registrazione per lungo tempo… Negli ultimi anni preferivo il singolo per comunicare. Preferivo soddisfare la mia esigenza comunicativa. Di questi tempi.. Mi trovo in una routine fatta di musica. Immerso nel mio progetto. Ogni giorno, per qualche ora lavoro al mio prossimo disco. E mi sento bene. Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva. Sarà un disco...di forma e di sostanza!"

Per l'artista il 2021 si è aperto con la pubblicazione del singolo "Una canzone d’amore buttata via", uscito proprio il 1° gennaio.

Potrebbe interessarti anche:

Vasco Live 2022: tutte le date dei concerti

ph: ufficio stampa