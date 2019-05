V dei BTS è rimasto incastrato tra i gonfiabili durante il concerto al Met Life Stadium

Per fortuna lo ha aiutato Jin

Chi segue da tempo i BTS sa che durante i loro concerti sono dei cicloni di energia: cantano, ballano, saltano, scherzano tra loro e molto altro ancora. Tutta questa carica sul palco genera spesso dei divertentissimi fuori programma, come quello che è accaduto a V durante il live al Met Life Stadium nel New Jersey.

Nel bel mezzo dello show Kim Taehyung è rimasto incastrato nei gonfiabili della scenografia, ma per fortuna a liberarlo ci ha pensato Jin, tirandolo per il braccio a più non posso. Ovviamente non è successo niente di grave e nessuno si è fatto male, per questo possiamo riderci su!

Mente performavando Anpanman Tae è rimasto incastrato nel castello gonfiabile e Jinnie per aiutarlo ha iniziato a tirarlo dalle braccia, dalle gambe INSOMMA IL CAOS PIÙ TOTALE FINO A QUANDO È RIUSCITO AD USCIRE ROTOLANDO A TERRA#BTSatMetLife pic.twitter.com/gBiIuc23mo — gaia 가이아 ☕️ MAP OF THE SOUL: PERSONA (@jungcoccolino) 20 maggio 2019

O TAEHYUNG PRESO NO BRINQUEDOKKKKKKKAKSKDJDJAMXMJSJSKSJDJKAJSKSJSKSKSKSKSKKAKSKSJSKKKKKKKk#BTSatMETLIFE

pic.twitter.com/BPo1Fy0J9X — lia; with luv 🤟🏽 (@taehyrefuge) 20 maggio 2019

I concerti dei BTS al Met Life Stadium fanno parte del Love Yourself: Speak Yourself Tour. Prossima tappa il Brasile.

ph: getty images