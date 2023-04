Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2023 su VH1 e Pluto TV: ecco come seguire il concerto

Con una line-up che va da Francesca Michielin a La Rappresentante di Lista

Se non hai ancora preso impegni per il Primo Maggio, non ti preoccupare. Abbiamo il concerto evento all’insegna della buona musica apposta per te. Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2023 sarà visibile sul piccolo schermo. Ecco dove.

Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2023 si terrà come di consueto al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto e sarà trasmesso in diretta dalle 14.00 in streaming su Pluto TV e live dalle 20:45 su VH1 (167 del digitale terrestre) per tutta l’Italia, dalle 14:00 su Antenna Sud per Puglia e Basilicata.

I direttori artisti dell’evento, giunto al suo decimo anniversario e creato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, sono Antonio Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, che hanno messo insieme una line up davvero stellare.

A condurre tornano invece sul palco per l’occasione alcuni dei conduttori che dalla prima edizione hanno gestito con passione le ben 12 ore di manifestazione: Valentina Correani, Martina Martorano, Valentina Petrini, Serena Tarabini e Andrea Rivera.

Chi sono gli artisti che si esibiranno all'Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2023?

Tra gli artisti presenti sul palco, che hanno scelto di aderire all’iniziativa a titolo gratuito, ci saranno Francesca Michielin, La Rappresentante di Lista, Vasco Brondi, Marlene Kuntz, Vinicio Capossela, Gemitaiz, Meg, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Venerus, Willie Peyote e tanti altri.

Insieme a loro ci saranno anche due presenze speciali: il giovane attore e musicista Carlo Amleto e la Uno Maggio Orchestra, una band creata per l’occasione, composta da musicisti straordinari che interagiranno con molti degli artisti in line up.

Un concerto evento davvero da non perdere all’insegna della libertà, la parola d’ordine di questa edizione dell’Uno Maggio Libero e Pensante!

ph: ufficio stampa