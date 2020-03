Ultimo: guarda il video di “Tutto questo sei tu” in versione piano, voce e violino

Registrata a Los Angeles

Oggi, giovedì 12 marzo, Ultimo ha fatto un regalo a sorpresa ai suoi fan pubblicando sul suo profilo YouTube il video della canzone "Tutto questo sei tu" in versione piano, voce e violino. La clip è stata registrata a Los Angeles, nei prestigiosi Capitol Studios.

Mettiti comodo e fai partire il video qui sotto.

"In questo momento tutto ciò che possiamo e dobbiamo fare è rispettare le misure messe in atto dal Governo e stare a casa, per salvaguardare la salute di tutti - così inizia il messaggio di Ultimo rivolto al suo pubblico - Ma possiamo continuare a fare e ascoltare musica, la cosa che più di ogni altra preferisco. Per questo motivo, ho deciso di regalarvi una versione piano, voce e violino di Tutto questo sei tu registrata mentre ero a Los Angeles, nei Capitol Studios. Ho cercato di finire il più velocemente possibile per sistemare l'audio e farvelo vedere. Un buon modo per stare insieme, tenerci compagnia e rimanere connessi… da casa!"

ph: ufficio stampa, credito Lorenzo Piermattei