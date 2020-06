Ultimo: il tour negli stadi è stato spostato all’estate 2021

Ecco il calendario aggiornato ;)

Fan di Ultimo qui c'è una super notizia per voi! Sono appena state annunciate le nuove date del tour negli stadi inizialmente in programma quest'anno, ma puoi annullato a causa dell'emergenza coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram con la musica sempre vicino al cuore Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 6 Mar 2020 alle ore 11:53 PST

La tournée è stata spostata all'estate 2021! Di seguito puoi dare un'occhiata al calendario aggiornato:

Venerdì 4 giugno 2021 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Martedì 8 giugno 2021 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

Sabato 12 giugno 2021 || Napoli @ Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 13 giugno 2021 || Napoli @ Stadio San Paolo

Mercoledì 16 giugno 2021 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Giovedì 17 giugno 2021 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Lunedì 21 giugno 2021 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Venerdì 25 giugno 2021 || Ancona @ Stadio del Conero

Martedì 29 giugno 2021 || Pescara @ Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia

Venerdì 2 luglio 2021 || Milano @ Stadio San Siro

Sabato 3 luglio 2021 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Giovedì 8 luglio 2021 || Bari @ Stadio San Nicola

Domenica 18 luglio 2021 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

Sicilia || TBA

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per i nuovi appuntamenti.

ph: ufficio stampa