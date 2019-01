Ultimo: sono sold out tutte le date del tour 2019 nei palazzetti!

Wow!

Pochi giorni prima della sua partecipazione a Sanremo 2019 nella sezione Big, Ultimo ha un grande annuncio da fare ai suoi fan.

TUTTE le date del Colpa della favole Tour nei palazzetti sono sold out! Si tratta di ben 18 concerti! Qui sotto puoi dare un'occhiata al calendario aggiornato.

Sabato 27 aprile 2019 || Eboli (SA) @ PalaSele

Martedì 30 aprile 2019 || Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum

Lunedì 6 maggio 2019 || Firenze @ Mandela Forum

Mercoledì 8 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 10 maggio 2019 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 12 maggio 2019 || Ancona @ PalaPrometeo

Giovedì 16 maggio 2019 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 17 maggio 2019 || Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo

Martedì 21 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 22 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 25 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 26 maggio 2019 || Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 28 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Mercoledì 29 maggio 2019 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 31 maggio 2019 || Torino @ Pala Alpitour

Domenica 2 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel

Lunedì 3 giugno 2019 || Acireale (CT) @ Pal’Art Hotel

Nel caso non fossi riuscito ad acquistare i biglietti per gli show nei palazzetti non temere, il 4 luglio Ultimo si esibirà per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma.

Al momento sono stati venduti circa 20.000 biglietti, i restanti sono disponibili sul circuito TicketOne e nelle rivendite autorizzate.

Dopo aver vinto nel 2018 nellea sezione Nuove Proposte, quest'anno Ultimo tornerà a Sanremo tra i Big con la canzone "I tuoi particolari". Cliccando qui puoi scoprire con chi si esibirà durante la serata dedicata ai duetti.

ph: press