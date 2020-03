Ultimo si racconta ai fan nel suo nuovo format “In quel posto dentro me”

Ambientato nel suo salotto di casa

In questo periodo dove la cosa più importante da fare è rispettare #IoRestoACasa, Ultimo ha voluto allietare le giornate casalinghe dei fan lanciando un nuovo format video.

Il progetto si chiama "In quel posto dentro me" - come un verso della sua canzone "Farfalla Bianca" - ed è formato da una serie di filmati nei quali il cantautore si racconta a cuore aperto su temi come amore, musica, speranza e suggestioni.

A condurre il dialogo-intervista è Pierluigi Potalivo, il maestro di musica (e amico) di Ultimo che segue da moltissimo tempo la sua preparazione artistica.

Dal 19 marzo è disponibile il primo episodio di "In quel posto dentro me", puoi vederlo di seguito:

Ultimo ha annunciato l'arrivo del suo nuovo format video con queste parole:

"Poche volte mi sono aperto, l’ho fatto solo con le canzoni e penso che questo sia il momento giusto per raccontarmi. Registrerò il format da casa, ovviamente, e magari improvviseremo anche qualcosa. Vorrei chiamarlo 'In quel posto dentro me', frase tratta da 'Farfalla bianca'. Sento il bisogno di parlare anche oltre le mie canzoni. Mezz’ora, venti minuti senza costruzioni".

ph: ufficio stampa