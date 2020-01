“Twerking Queen” di Elettra Lamborghini è disco d’oro!

Il primo album di Elettra Lamborghini "Twerking Queen" ha appena ottenuto un importante riconoscimento: è stato certificato disco d'oro. Congratulazioni alla nostra matadora!

Grazie a tutti voi ❤️ my first album #TwerkingQueen is certified gold 🥺😢🙏📀 #THANKYOU #Grazie ora ci prepariamo per Sanremo! ☺️❤️🙏 pic.twitter.com/y9JYnD8wim