I Twenty One Pilots hanno pubblicato il videoclip di “The Hype”

I Twenty One Pilots hanno realizzato un nuovo video musicale. Si tratta di quello che accompagna la canzone "The Hype", contenuta nel loro ultimo album in studio "Trench", uscito il 5 ottobre 2018.

Diretto dal loro storico collaboratore Andrew Donoho e da Reel Bear Media, il video ha come protagonisti Tyler Joseph e Josh Dun intenti a suonare in un seminterrato in compagnia di amici, proprio come ai vecchi tempi, prima che diventassero famosi.

Dopo il concerto d Bologna dello scorso febbraio, i Twenty One Pilots torneranno a trovarci in Italia sabato 31 agosto, quando saliranno sul palco di Milano Rocks. Nella stessa giornata si esibirà anche Billie Eilish! Clicca qui per avere tutte le informazioni utili.

ph: ufficio stampa