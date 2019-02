I Twenty One Pilots torneranno in Italia ad agosto con un concerto a Milano

Yessa!

Circa due settimane prima della loro data a Bologna in programma il 21 febbraio, i Twenty One Pilots hanno annunciato un nuovo concerto in Italia.

La leg estiva del Bandito Tour sbarcherà a Milano Rocks sabato 31 agosto. Nella stessa giornata si esibirà anche Billie Eilish!

Se anche tu non vedi l'ora di assistere allo show, qui sotto trovi tutte le informazioni utili sui biglietti.

Prezzi biglietti per la giornata del 31 agosto:

PIT: € 60,00 + diritti di prevendita

GA: € 50,00 + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili in anteprima sull’app ufficiale di Milano Rocks a partire dalle ore 11.00 di giovedì 7 febbraio; mentre le vendite generali partiranno alle ore 12.00 di venerdì 8 su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

L'edizione 2019 di Milano Rocks si terrà venerdì 30 e sabato 31 agosto a Mind Milano Innovation District Area Expo. Headliner della prima giornata saranno Florence + The Machine e The 1975. Clicca qui per sapere di più!

ph: ufficio stampa