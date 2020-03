Tutte le radio italiane trasmetteranno l’Inno Nazionale in contemporanea per restare uniti

Venerdì 20 marzo alle 11.00

Stare in casa, rimanere uniti e tenere il morale alto è importantissimo in questo periodo così delicato e difficile. Con l'obiettivo di dare un messaggio di unione, partecipazione e connessione, nasce La Radio per l'Italia, iniziativa alla quale aderiranno tutte le emittenti radiofoniche del nostro Paese e che prevede la messa in onda in contemporanea dell'Inno di Mameli.

Sintonizzati venerdì 20 marzo alle ore 11.00 in una di queste stazioni che aderiscono al progetto:

Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio e le emittenti radiofoniche locali aderenti all'Associazione Aeranti-Corallo ed all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv.

ph: Adobe Stock