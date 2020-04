Troye Sivan: il significato del nuovo singolo “Take Yourself Home”

Ascoltalo qui ;)

È uscita la nuova canzone di Troye Sivan intitolata "Take Yourself Home". Il brano è stato scritto dal cantante durante il viaggio verso l’Australia per un periodo di isolamento nella casa di famiglia.

A spiegare bene il significato del singolo ci ha pensato Troye con queste parole:

"'Take Yourself Home' è una delle mie canzoni preferite. È una sorta di discorso di incoraggiamento verso me stesso. Di solito scrivo queste canzoni come se fossero un diario, poi, mentre la vita, i luoghi e le relazioni cambiano, le canzoni possono assumere un significato completamente nuovo. Chiaramente questo è successo per questa canzone, visto quello che sta succedendo nel mondo in questo momento."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da troye sivan (@troyesivan) in data: 31 Mar 2020 alle ore 9:59 PDT

"Take Yourself Home" arriva dopo il successo di "Bloom", l'ultimo album in studio della pop star di origine sudafricana uscito il 31 agosto 2018.

ph: ufficio stampa, credito Danielle DeGrasse Alston