Tormentoni estate 2020: i testi delle canzoni che ami di più

Da cantare a squarciagola, ovunque tu sia

L'estate 2020 sarà diversa dalle altre, ma una cosa non cambierà mai: la voglia di ascoltare musica! Giugno è iniziato da un pezzo e incominciano a delinearsi i possibili tormentoni della bella stagione, che faranno da colonna sonora alle tue giornate. Che tu sia a casa in città o in campagna, in vacanza o chino sui libri, ti ritroverai a cantare le hit italiane e internazionali senza che tu te ne accorga!

Di seguito abbiamo raccolto i testi dei tormentoni estivi 2020 che aggiorneremo ogni volta che nascerà un nuovo successo.

Elodie: Guaranà

Ghali: Good Times

Lady Gaga: Stupid Love

Gaia: Chega

Tommaso Paradiso: Ma lo vuoi capire?

Marshmello & Halsey: Be Kind

Billie Eilish: ilomilo

The Weeknd: In Your Eyes

Dua Lipa: Physical

The Kolors: Non è vero

Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul: Mamacita

Irama: Mediterranea

Elettra Lamborghini: "Hola Kitty"

Cara & Fedez: Le feste di Paolo

GionnyScandal: Pesca

Annalisa: House Party

Doja Cat: Say So

Harry Styles: Watermelon Sugar

Mahmood & Massimo Pericolo: Moonlight Popolare

Lady Gaga & Ariana Grande: Rain On Me

Takagi & Ketra feat. feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings: Ciclone

Fedez: Bimbi per strada (Children)

Boomdabash e Alessandra Amoroso: Karaoke

Tiziano Ferro e Jovanotti: Balla per me

J-Ax: Una voglia assurda

Francesco Gabbani: Il sudore si appiccica

Bob Sinclar feat. Omi: I'm on My Way

Purple Disco Machine, Sophie And The Giants: Hypnotized

Colapesce, Dimartino, Carmen Consoli: Luna araba

Negramaro e OneRepublic: Better Days

Diodato: Un'altra estate

Dotan: No Words

