Tormentoni Estate 2019: i testi delle canzoni della bella stagione

Scalda la voce e preparati a cantare

Il caldo e il sole sono finalmente arrivati, la scuola è praticamente finita e le vacanze non sono più un lontano miraggio. Tutto ciò vuol dire solo una cosa: la bella stagione è entrata nel vivo! E con lei anche i tormentoni che ti accompagneranno nei prossimi mesi, facendo da colonna sonora a un mare di bei momenti e ricordi preziosi.

Anche se l'estate ufficialmente non è ancora iniziata, hanno incominciato a delinearsi le hit che ascolterai e ballerai come se non ci fosse un domani. Di seguito trovi i testi delle canzoni che stanno dominando le classifiche radio air play e streaming.

Preparati a cantare a squarciagola questi tormentoni ovunque ti troverai: in riva al mare, in piscina, in macchina con i finestrini aperti e, perché no, anche mentre stai studiando per qualche esame!

Charlie Charles e Durdust ft. Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta: Calipso

Ed Sheeran & Justin Bieber: I Don't Care

Coez: Domenica

Thegiornalisti: Maradona y Pelè

Elisa x Carle Brave: Vivere tutte le vite

Pedro Capò ft. Farruko: Calma Remix

Billie Eilish: Bad Guy

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road

J-Ax: Ostia Lido

Benji & Fede: Dove e quando

Takagi & Ketra ft. Giusy Ferreri & Omi: Jambo

Loredana Bertè: Tequila e San Miguel

Tormento ft. J-Ax: Acqua su Marte

Ligabue: Polvere di stelle

Marco Mengoni: Muhammad Ali

Mabel: Don't Call Me Up

Daddy Yankee ft. Snow: Con calma

Avicii ft. Aloe Blacc: SOS

Boomdabash ft. Alessandra Amoroso: Mambo Salentino

Elettra Lamborghini ft. Pitbull e Childsplay: Tocame

Alvaro Soler: La Libertad

Lizzo: Juice

Jovanotti: Nuova era

Madonna e Maluma: Medellin

Mika: Ice Cream

Baby K: Playa

ph: uffici stampa