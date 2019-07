Tormentoni 2019 Quiz: quanto conosci le hit di questa estate?

È il momento di scoprirlo

Con l'arrivo di agosto e delle vacanze, iniziano a delinearsi quelli che sono i tormentoni estivi di maggior successo. Dopo averti fatto vedere i testi e i video delle summer hit 2019, è giunto il momento di testare la tua conoscenza. Quanto sei sul pezzo su "Señorita", "Maradona Y Pelè", "Bad Guy", "Calipso" e tutte le altre? Per scoprirlo non devi far altro che tentare il quiz che ti abbiamo preparato qui sotto.

A proposito di tormentoni, non dimenticarti di votare i tuoi preferiti ogni martedì sulle Instagram stories di MTV Italia. La MTV Summer Hits ti aspetta, insieme alla classifica con le Canzoni dell'Estate 2019.

ph: getty images