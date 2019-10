Tony Effe (Dark Polo Gang): fuori ora il video del nuovo singolo “Bassotto”

Cookie grande protagonista

In questi anni la Dark Polo Gang ha abituato i fan a progetti solisti, in duo e in featuring con altri artisti. Ora è giunto il turno di Tony Effe, con il nuovo singolo intitolato "Bassotto".

Da oggi, lunedì 28 ottobre, è disponibile anche il video ufficiale, che vede tra i protagonisti anche Cookie, la tenera bassotta del trapper romano.

Proprio a nome di Cookie, Tony Effe ha fatto una donazione al Parco Canile Rifugio Comune di Milano per l’assistenza dei cani più anziani e ha invitato tutti i suoi fan a fare lo stesso.

Firmato da The Astronauts, il video di "Bassotto" è stato girato tra una lussuosa villa sul Lago di Como e il Rione Montia Roma, il quartiere dove Tony è nato e cresciuto. Ad accompagnare il trapper ci sono anche i suoi amici più fidati e gli altri due componenti della Dark Polo Gang, Wayne Santana e Pyrex.

