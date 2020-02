Tomorrowland 2020: in line-up anche David Guetta e Afrojack

Anche quest'anno al Tomorrowland si esibirà il meglio dell'EDM (e non solo) in circolazione. Gli organizzatori del festival belga hanno svelato la ricca line-up dell'edizione 2020, che si svolgerà nell'immenso parco de Schorre, nei pressi della cittadina di Boom, nei week end del 17-19 luglio e 24-26 luglio.

Tra i big spiccano David Guetta, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Alesso, Martin Solveig, Armin Van Buuren. Ci sarà spazio anche per la techno con le performance di Carl Cox, Adam Beyer, Amelie Lens, Adriatique e molti altri.

Zooma il post qui sotto per scoprile la lineup completa!

For the love of music… Discover the Full Line-Up for Tomorrowland 2020 pic.twitter.com/605KGZ51ON