Tommaso Paradiso ha annunciato le date del “Sulle nuvole Tour”

Al via a ottobre 2020

Tommaso Paradiso tornerà a esibirsi in giro per l'Italia da ottobre 2020. Il cantautore romano ha annunciato il "Sulle nuvole Tour", che toccherà i palazzetti di 10 città.

Mercoledì 21 ottobre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 27 ottobre 2020 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 30 ottobre 2020 || Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Venerdì 6 novembre 2020 || Catania @ PalaCatania

Mercoledì 11 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 14 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Mercoledì 25 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 28 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Venerdì 4 dicembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

I biglietti per i concerti 2020 di Tommaso Paradiso saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 11 dicembre e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di lunedì 16 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Mi prenderò cura io di te. Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) in data: 24 Nov 2019 alle ore 1:29 PST

Il suo ultimo singolo - il primo senza i Thegiornalisti - è "Non avere paura", accompagnato da un video che vede la partecipazione di star come Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo. Clicca play qui sotto per rivederlo!

