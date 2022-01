Tommaso Paradiso: è uscito il nuovo singolo “Lupin”

Sta anche per tornare dal vivo!

Ci sono novità importanti su Tommaso Paradiso. L'ex frontman dei Thegiornalisti ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Lupin” e ha anche annunciato il suo imminente ritorno dal vivo.

Partiamo da “Lupin”. La canzone rappresenta una nuova anticipazione dal suo primo album solista “Space Cowboy”, in uscita il prossimo 4 marzo. Il brano è il suo settimo singolo da quando è iniziata la sua avventura da solo, dopo “Non avere paura”, “I nostri anni”, “Ma lo vuoi capire?”, “Ricordami”, “Magari no” e “La stagione del Cancro e del Leone”.

“Lupin” è un'emozionante ballata scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Federico Nardelli, che “porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte”, come ha svelato lo stesso cantante. Tommaso Paradiso ha inoltre spiegato che il brano “include le immagini del quotidiano, di quella ‘splendida normalità’ in cui la malinconia rimane una costante. Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai”. E allora, andiamo a sentire com'è, questa sua nuova canzone.

Il cantautore romano ha inoltre svelato i suoi piani dal vivo. Il suo tour partirà in primavera e sarà anticipato da due live esclusivi dedicati ai fan, inizialmente previsti in Santeria Toscana 31 (Milano) e Largo Venue (Roma), che si terranno invece al Fabrique di Milano il 21 gennaio e all'Atlantico di Roma il 23 gennaio. I due concerti, spostati per ragioni di sicurezza riguardanti la capienza dei locali per la pandemia, si terranno nel rispetto della sicurezza di tutti.

ph: getty images