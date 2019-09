Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita del singolo inedito “Non avere paura”

In arrivo il 25 settembre

Il 25 settembre Tommaso Paradiso pubblicherà il suo primo singolo senza i Thegiornalisti. La canzone inedita si intitolerà "Non avere paura" e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì e in radio da venerdì 27 settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso) in data: 23 Set 2019 alle ore 5:31 PDT

Il singolo - scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust - racconta le sensazioni suscitate da una storia d'amore speciale e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata. Di seguito puoi leggere un assaggio del testo:

"No, non avere paura

Quando vai a dormire sola

Se la stanza sembra vuota

E se senti il cuore in gola

Non avere paura

Mi prenderò cura io di te"

"Non avere paura" arriva pochi giorni dopo l'addio di Tommaso ai Thegiornalisti. L'annuncio arrivato poco tempo dopo il concerto del gruppo al Circo Massimo, svoltosi sabato 7 settembre.

Clicca qui per leggere come il cantante ed (ex) frontman della band ha spiegato la sua scelta.

