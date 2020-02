Tom Walker tornerà in Italia in estate: annunciati 4 concerti

Quando arriva luglio?

Dopo aver debuttato live in Italia nel 2018, Tom Walker tornerà a trovarci la prossima estate. Il cantautore britannico ha appena annunciato 4 concerti in programma nel nostro Paese a luglio.

Ecco dove e quando:

12 luglio – Auditorium Parco Della Musica, Roma (Roma Summer Fest)

13 luglio – Arena del Mare, Porto Antico, Genova

14 luglio – Piazza Castello Sexto ‘Nplugged, Sesto Al Reghena (PN)

16 luglio – Corte Mole Vanvitelliana, Ancona (Spilla Festival 2020)

I biglietti per le date sono disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 24 febbraio sui circuiti Ticketone.it e Ticketmaster.it.

Tom Walker presenterà dal vivo la riedizione del suo album d'esordio intitolata "What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)", che contiene 21 tracce, tra cui 4 brani inediti e le versioni rivisitate di "Leave a Light On" e "Just You and I". Di seguito puoi dare un'occhiata alla tracklist:

Angels

Leave a Light On

Not Giving In

How Can You Sleep At Night?

Now You’re Gone feat. Zara Larsson

My Way

Blessings

Cry Out

Dominoes

Fade Away

Just You And I (Acoustic)

The Show

Walk Alone - Rudimental feat. Tom Walker

Better Half of Me (brano inedito)

Heartbeats (brano inedito)

Something to Believe In (brano inedito)

Be Myself (brano inedito)

All That Matters (Acoustic)

Fly Away With Me

Just You And I (Single Version)

Leave a Light On (Sony Bravia Version)

ph: press