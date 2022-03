Il concerto dei Tokio Hotel a Milano è stato rimandato a maggio 2023

I biglietti restano validi

Nuovo rinvio per il concerto italiano dei Tokio Hotel. Dopo la pandemia, la band tedesca ha preferito rimandare Beyond the World Tour a fronte dell'attuale situazione politica internazionale.

La data inizialmente in programma 29 ottobre 2021 e poi rimandata al 20 aprile 2022, sarà recuperata il 10 maggio 23 e si terrà sempre al Fabrique di Milano.

I biglietti - € 35,00 + ddp - già acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento ed è possibile acquistare i nuovi titoli di ingresso sul circuito ufficiale Ticketone.

Riguardo la decisione di rimandare la tournée, i Tokio Hotel scrivono:

"Cari alieni, al momento stiamo discutendo quotidianamente su cosa è appropriato condividere e come portare avanti la nostra musica. Semplicemente non ci sembra giusto portare avanti il nostro lavoro come se niente fosse e non lo faremo. Allo stesso tempo, però, la musica è sempre stata un luogo di amore, speranza e unità e stiamo cercando di capire in che modo poter continuare a condividerla con voi. Siamo sicuri che tutti capiranno che non ce la sentiamo di proseguire il nostro prossimo tour come previsto, ma possiamo annunciare oggi che abbiamo ha spostato con successo la maggior parte de concerti al 2023. Ne seguiranno altri. Mandiamo amore a ognuno di voi. Georg, Gustav, Tom e Bill".

