Tiziano Ferro: diventano due i concerti allo stadio San Siro di Milano

TZN2020

A darci la giusta Monday Motivation in questo caldo lunedì di luglio ci ha pensato Tiziano Ferro, con l'annuncio del raddoppio della data milanese del nuovo tour negli stadi.

Il cantautore tornerà a esibirsi sui palchi italiani da maggio a luglio 2020. Con il secondo concerto allo stadio San Siro in programma il 6 giugno, diventano ben 13 gli show in calendario del TZN2020, eccoli qui di seguito.

30 Maggio 2020 • Lignano, Stadio G. Teghil

5 Giugno 2020 • Milano, Stadio San Siro

6 Giugno 2020 • Milano, Stadio San Siro - NUOVA DATA

11 Giugno 2020 • Torino, Stadio Olimpico

14 Giugno 2020 • Padova, Stadio Euganeo

17 Giugno 2020 • Firenze, Stadio Franchi

20 Giugno 2020 • Ancona, Stadio del Conero

24 Giugno 2020 • Napoli, Stadio San Paolo

27 Giugno 2020 • Messina Stadio San Filippo

3 Luglio 2020 • Bari (Location di prossimo annuncio)

7 Luglio 2020 • Modena Stadio Braglia

11 Luglio 2020 • Cagliari, Fiera

15 Luglio 2020 • Roma, Stadio Olimpico

I biglietti per il nuovo concerto saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 24 luglio 2019 (per 48 ore) sul sito ticketone.it/intesasanpaolo. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 26 su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Venerdì 31 maggio Tiziano Ferro ha pubblicato "Buona (cattiva) sorte", il singolo che ha segnato il suo ritorno sulle scene. Il brano - prodotto da Timbaland - è il primo estratto dal nuovo album "Accetto miracoli", in arrivo il 22 novembre.

