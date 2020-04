Tiziano Ferro fa una personalissima versione di “Bando” di Anna e lancia la My Trap Challenge

"Il trap è la musica di come stai nel minuto in cui lo fai"

Tiziano Ferro sta seguendo #IoRestoACasa dalla sua abitazione di Los Angeles, dove ha lanciato una sfida dedicata alla musica in questi giorni di isolamento sociale. Si chiama "My Trap Challenge" e il cantautore ha voluto iniziarla con una personalissima cover di "Bando", hit di Anna.

Di seguito puoi ascoltare la nuova versione della canzone fatta da Tiziano e leggere il testo rivisitato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) in data: 5 Apr 2020 alle ore 11:01 PDT

"Ci vediamo nel bando, sopra il Booster

Quello Roberto (Roberto Casalino) io La sfera con Boombox

Già l’ho scritto in chat, avverti tutti

Ci vediamo alle 6 su FaceTime

Bando sopra il Booster

Ed io rinchiuso in casa mi sento un bluseman

Come il 96 "I'm a Scatman"

L.A. le 9 e li le 5 attiva Skype"

"Il trap è la musica di come stai nel minuto in cui lo fai", ha scritto Tiziano sui suoi social dando il via alla challenge e taggando Anna.

QUI trovi tutti quello che c'è da sapere sulla giovane cantante che sta infrangendo ogni record con la sua "Bando".

ph: ufficio stampa, credito Giovanni Gastel