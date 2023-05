Tina Turner: il ricordo di Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Emma, Marco Mengoni e altri artisti italiani

La regina del rock 'n' roll è scomparsa all'età di 83 anni

Il mondo sta omaggiando la straordinaria voce e l'incredibile carriera di Tina Turner, purtroppo scomparsa il 24 maggio 2023 all'età di 83 anni dopo una lunga malattia.

Anche gli artisti italiani stanno ricordando la regina del rock 'n' roll, a cominciare da chi ha collaborato con lei come Eros Ramazzotti nel duetto "Can't Stop Thinking Of You" del 1997 (riedizione di "Cose della Vita) e chi ha avuto la fortuna di conoscerla di persona come Vasco Rossi e Donatella Versace.

E chi, come tantissime altre persone sul pianeta Terra, è stato ispirato dalla sua musica e dalla sua grinta, come Emma Marrone, Marco Mengoni e Fiorella Mannoia.

Abbiamo raccolto i tributi dei famosi italiani a Tina Turner nel video:

La sua eredità di vivrà per sempre. Riposa in pace Tina Turner.

ph: getty images