Thegiornalisti al Circo Massimo: le foto e la scaletta dello speciale concerto a Roma

#LOVEalMASSIMO

Sabato 7 settembre i Thegiornalisti sono stati la prima band italiana a esibirsi al Circo Massimo di Roma.

A questo speciale concerto hanno partecipato 45.000 fan, che hanno visto Tommaso Paradiso e compagni esibirsi insieme a ospiti e amici come Dardust, Calcutta, Elisa, Franco 126, Luca Carboni e Takagi & Ketra.

Di seguito trovi la scaletta con tutte le canzoni che hanno fatto cantare e scatenare il pubblico.

1 Completamente

2 L’ultimo Giorno Della Terra

3 Senza

4 Love

5 Il Tuo Maglione Mio

6 Una Casa Al Mare

7 Controllo

8 Sold Out

9 Stanza Singola Con Franco126

10 Fatto Di Te

11 Milano Roma

12 Luca Lo Stesso Con Luca Carboni

13 Promiscuità

14 Questa Nostra Stupida Canzone D’amore Con Dardust

15 Acustico (Ultimo Grido Della Notte + Mare Balotelli)

16 Io Non Esisto

17 Proteggi Questo Tuo Ragazzo

18 Dr. House

19 Fine Dell’estate Con Calcutta

20 Tra La Strada E Le Stelle Con Elisa

21 La Luna E La Gatta Con Takagi E Ketra + Calcutta

22 Da Sola In The Night Con Takagi E Ketra + Elisa

23 New York Con Dardust

24 Riccione

25 Zero Stare Sereno

26 Maradona Y Pelé

27 Felicità Puttana

