The Weeknd: è uscito il nuovo disco “After Hours”, ecco cosa ne pensano i fan

E tu l'hai già ascoltato?

Oggi, venerdì 20 marzo, è uscito il nuovo album in studio di The Weeknd intitolato "After Hours". Il progetto arriva a 4 anni di distanza dal precedente "Starboy", rilasciato nel 2016.

I fan dell'artista canadese hanno subito accolto nel migliore dei modi la pubblicazione del disco, mandando in cima ai trending topic di Twitter l'hashtag #AfterHours, usato per esprimere opinioni e prime impressioni a riguardo.

Eccone alcune:

Io che dopo ogni canzone penso di aver trovato la mia canzone preferita #AfterHours pic.twitter.com/GTtolf8W9F — SOPHucking weird (@asophciale) March 20, 2020

#AfterHours miglior album degli ultimi 5 anni...

Mamma mia le prod

Mamma mia i testi

Mamma mia lui

Ora ignoranti ascoltatelo P.s 1h di album con track da 4 min in su...imparate😉 pic.twitter.com/btTLUMaTPH — GardyKirito (@franicbon) March 20, 2020

Gli anni passano ma la situa è sempre la stessa

#AfterHours pic.twitter.com/qhMJfd0zth — ale (@hiimale2) March 20, 2020

grazie Abel, hai dato un senso a questa settimana, a questo mese, A QUEST'ANNO ti voglio bene #AfterHours — patrick stan account (@delenaobsessjon) March 20, 2020

Album solido in cui si ritrova il classico The Weeknd. Ho amato sopratutto la seconda parte. La cosa assurda è che con gli ascolti crescerà sicuramente. Assolutamente promosso Abel "The Weeknd" Tesfaye con il suo nuovo #AfterHours pic.twitter.com/KY4SJwBNKd — Chris.💭 (@ChreezyOVO) March 20, 2020

Comunque una delle cose migliori di questo album sono le transitions ed il fatto che ogni canzone sembri collegata all’altra come una vera e propria storia, assurdo #AfterHours — R (@diorbells) March 20, 2020

#afterhours è un disco incredibile, più lo ascolti più ti viene voglia di continuare, vorrei solo sapere se ci saranno concerti in Italia perché musica così deve essere goduta dal vivo — lola (@federicaaesse) March 20, 2020

A ottobre The Weeknd volerà in Europa per presentare dal vivo il suo nuovo disco: QUI trovi le date del tour.

ph: ufficio stampa