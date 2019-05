The Vamps saranno in concerto a Milano a novembre: tutto quello che c’è da sapere sui biglietti

Prezzi compresi

The Vamps hanno annunciato il loro ritorno live in Italia! Bradley Simpson, James McVey, Connor Ball e Tristan Evans si esibiranno al Fabrique di Milano il prossimo novembre, in occasione del loro nuovo tour mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Vamps (@thevamps) in data: 11 Mag 2019 alle ore 7:14 PDT

Di seguito trovi tutte le informazioni utili sul concerto, prezzi dei biglietti compresi!

Sabato 9 novembre, Fabrique – Milano

Posto Unico: 25,00 € + diritti di prevendita

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 29 maggio; mentre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di venerdì 31 maggio.

The Vamps sono una delle band inglesi che ha raggiunto il maggior successo nel mondo, con più di 2 miliardi di stream globali, 10 milioni di ascoltatori mensili e 2,7 milioni di follower su Spotify. Il loro ultimo EP si intitola "Missing You" ed è uscito lo scorso aprile.

